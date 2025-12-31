صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات رأس السنة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، فضلًا عن مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأكد دويدار، انتظام نوبتجيات الأطباء والتمريض على مدار الساعة، وتشكيل غرفة طوارئ رئيسية لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة لحظة بلحظة، مع زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والأقسام الحيوية بالمستشفيات، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء مراجعة مستمرة لأرصدة بنوك الدم ومشتقاته.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى التأمين الطبي الكامل للطرق والميادين العامة وأماكن التجمعات والاحتفالات، إلى جانب نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية والعيادات المتنقلة لخدمة المواطنين في مختلف المواقع.

واختتم دويدار، بتأكيده تكليف الإدارة العامة للطب العلاجي بمتابعة سير العمل والعمل الميداني على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة واستمرار تقديم الخدمات الطبية بأعلى كفاءة خلال فترة الاحتفالات.