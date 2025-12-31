تزيّنت كنائس محافظة جنوب سيناء بالورود والزينة، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس، والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء، وتستمر حتى السابع من يناير الجاري.

وفي السياق ذاته، رفعت الجهات الأمنية بالمحافظة حالة الطوارئ القصوى، وكثّفت الاستعدادات والإجراءات الأمنية المشددة، في إطار الحرص على تأمين دور العبادة وتوفير أجواء آمنة للمواطنين خلال الاحتفالات.

ووجّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع المدن لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة، وتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة تكثيف حملات رفع تراكمات المياه، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة، إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات. وأكد أيضًا أهمية تشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أنه جرى تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد الأطقم الطبية بها، لضمان تأمين الاحتفالات وتوفير أعلى مستوى من الجاهزية خلال هذه المناسبة، سواء للمواطنين أو السائحين.

وجدير بالذكر أن كنائس جنوب سيناء استعدت للاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، حيث من المقرر إقامة قداس العيد مساء يوم 6 يناير، ويستمر حتى صباح السابع من الشهر ذاته، وسط استعدادات تنظيمية لاستقبال المصلين. ويتضمن برنامج الاحتفال الصلوات الافتتاحية، وتقديم مجموعة من الترانيم الدينية، إلى جانب فقرات للقراءات الكتابية، في أجواء يسودها الحب والسلام.