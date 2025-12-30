محافظ أسيوط: افتتاح مركز طب الأسرة بالواسطى

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مركز طب الأسرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، والمقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030.

المشروع نفذ تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية الصحية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية، بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مستشار مجلس الوزراء، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، إلى جانب قيادات مديرية الصحة وجهاز التعمير ومسؤولي المبادرة.

وتفقد المحافظ أقسام المركز الذي يضم دورًا أرضيًا ودورين علويين مجهزين وفق أحدث المعايير الطبية، حيث يشمل الدور الأرضي قسم الطوارئ والأشعة وخدمات كبار السن والصيدلية، والدور الأول عيادات خارجية ومعامل التحاليل وعيادة الأسنان، بينما خصص الدور الثاني لسكن الأطباء وهيئة التمريض.

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل والكشوفات الطبية وصرف العلاج، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة، مشددًا على أن دعم القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح مركز طب الأسرة بالواسطى يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالقرية والمناطق المجاورة، ويجسد حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في صدارة أولويات التنمية الشاملة.