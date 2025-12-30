حصاد 2025.. رصف وتطوير عشرات الطرق الحيوية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع الطرق والنقل يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، لدوره الحيوي في تسهيل حركة المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة. وأوضح أن هذا القطاع شهد خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة في معدلات الإنشاء والتطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع باعتباره شريان التنمية ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث يسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل البضائع، ويعزز القدرة التنافسية للأسواق، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة نفذت مشروعات نوعية وغير مسبوقة في هذا المجال.

وأوضح أن تقرير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، كشف عن أبرز الأعمال المنفذة خلال العام، وفي مقدمتها إنشاء ورصف طريق دير القصير شرق النيل، من محور ديروط حتى قرية القصير، بطول 5 كيلومترات وعرض 8 أمتار، وبتكلفة 30 مليون جنيه، وهو الطريق الذي تطلب شق الصخور بين الجبال لربط قرى شرق النيل بمركزي القوصية وديروط، ما أسهم في فتح شريان حياة جديد لتلك المناطق.

كما شهد عام 2025 إعادة رصف عدد كبير من الطرق الحيوية بمختلف المراكز، منها طريق موشا – ريفا بطول 8.5 كم، وطريق قرقارص بطول 2.5 كم، بتكلفة 38 مليون جنيه، إلى جانب أعمال بمركز أبنوب شملت إعادة رصف شارع الجمهورية وشارع العقولة بإجمالي 28 مليون جنيه. وفي حي غرب أسيوط، تم رصف شوارع 26 يوليو وزين الدين الشريف ومنطقة الجامع الكبير، إضافة إلى شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.

وفي مركز صدفا، تم رصف طريق ترعة الدوير وشارع الجمهورية بإجمالي 12 مليون جنيه، بينما شهد مركز البداري إعادة رصف طريق كوبري الكوم الأحمر – الشيخ أحمد بطول 7.5 كم، ورصف شوارع داخلية وحارات إنترلوك بطول 7.5 كم، باعتماد مالي بلغ 37.5 مليون جنيه.