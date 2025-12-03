بالأسماء.. 10 مرشحين يتقدمون بطعون على انتخابات النواب في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، تصاعدًا في وتيرة الاعتراضات على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة منوف وسرس الليان والسادات، بعدما تقدم 10 مرشحين بدعاوى رسمية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلغاء النتيجة وإعادة النظر في عملية الفرز.



وتأتي الطعون عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز المرشح سليمان خليل بالمقعد الفردي للدائرة بحصوله على 56,882 صوتًا، إلى جانب تحديد جولة الإعادة بين كل من محمد صبحي الذي حصل على 35,994 صوتًا، وأحمد أبو زيد بـ23,132 صوتًا.



وضمّت قائمة الطاعنين: محمد عرفة، عبد الباري الظاهر، محمد السبكي، جمعة باظة، الدكتور محمد رضوان، عادل عبد الربه، هيام بلال، عبد النبي زيدان، شريف كامل، وعادل الزناتي، وجميعهم طالبوا بوقف إعلان النتيجة ووقف ما تبقى من إجراءات التجميع.



وبرر مقدّموا الطعون خطواتهم بأن العملية الانتخابية - وفق ما ذكروه في مذكراتهم- شهدت مخالفات مؤثرة، منها تقديم مبالغ مالية واستغلال الناخبين، وتجميع بطاقات هوية، بالإضافة إلى تجاوز السقف المالي للدعاية المحدد بـ500 ألف جنيه.



وقال عبد الباري الظاهر لموقع مصراوي، إن ما رُصد من ممارسات يُفقد العملية نزاهتها، مؤكدًا أن الهدف من الطعون ليس مجرد الاعتراض على النتائج، بل إعادة الانتخابات كاملة إذا ثبت ما ورد من اتهامات.



وأضاف محمد عرفة أن المرشحين التزموا بانتظار إعلان النتيجة رسميًا، لكن ما ظهر لاحقًا من وقائع دفعهم للتحرك القانوني؛ حفاظًا على حق الناخبين.



أما هيام بلال فأشارت إلى أن تجاوز الإنفاق الانتخابي وتقديم الرشاوى "غير شكل المنافسة"، معتبرة أن النتائج المعلنة لا تعبر بدقة عن اختيار الناخبين.



وأكد عادل الزناتي أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة للفصل في هذه الطعون، موضحًا أن المتقدمين ينتظرون تحديد موعد الجلسة للنظر في الدعوى.