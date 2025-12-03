بعد عودته من إيطاليا.. شاب يُنهي حياته بكفر هلال في المنوفية

شهدت قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية اليوم الأربعاء، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا نتيجة معاناته من حالة نفسية سيئة.

وعثر على الشاب على "أحمد.ا"، 23 عامًا، مشنوقًا داخل منزله، ما أصاب أسرته بصدمة كبيرة، وجرى نقله إلى مستشفى بركة السبع، حيث وصل جثمانه إلى المستشفى جثة هامدة، وتم تحويله إلى الطب الشرعي لتحديد ملابسات الحادث.

وأكد أحد أهالي القرية، أن الشاب كان معروفًا بأخلاقه الحسنة، وأنه عاد مؤخرًا من إيطاليا، لكنه كان يعاني من حالة نفسية صعبة، ما دفعه إلى الانتحار، مخلفًا حالة من الحزن العميق بين أهالى كفر هلال.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.