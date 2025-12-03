تفاصيل لقاء محافظ المنوفية ووكيل الأوقاف الجديد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور معوض حماد عبد الوهاب وكيل وزارة الأوقاف الجديد، مقدّمًا له التهنئة لتوليه مهام منصبه وقيادة العمل الدعوي بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء، ومؤكّدًا ضرورة التعاون والتكامل بين مديرية الأوقاف وكافة الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال اللقاء، شدّد المحافظ على أن دور وزارة الأوقاف يتجاوز الجانب الدعوي التقليدي ونشر تعاليم الدين السمحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، ليشمل الدور التنموي الفاعل الذي يركّز على بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع الوعي المجتمعي في كافة جوانب الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



من جانبه، أعرب وكيل وزارة الأوقاف الجديد، عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على حسن الاستقبال، مؤكدًا التزامه ببذل أقصى الجهود لضمان أن تكون مديرية الأوقاف شريكًا أساسيًا ومؤثرًا ضمن خطة المحافظة التنموية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.