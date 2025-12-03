إعلان

البحر الأعمى ابتلع "محمد".. نهاية مأساوية لنزهة ليلية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:23 م 03/12/2025

صورة-الشاب-المتوفى-

لقي الشاب "محمد.ع"، 20 سنة، مصرعه، أثناء نزهة ليلية على مركب داخل البحر الأعمى بقرية قلتى الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.


وقع الحادث أمس الثلاثاء الساعة 11 مساء، عندما اختل توازن المركب وسقط الشاب في المياه، بينما تمكن أصدقاؤه من الصعود إلى المركب، وتمكن الأهالي من انتشال جثمانه ونقله بشكل عاجل إلى مستشفى الباجور التخصصي إلا أن الأطباء أكدوا وفاته غرقًا.


ولا تزال أسرة الفقيد بالمستشفى تسعى لإنهاء إجراءات تصريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه، في حين خيم الحزن على أصدقائه وأهله بقرية قلتى الصغرى، مؤكدين أن الشاب كان في مرحلة التعليم العالي، ويساعد والده في محل لبيع أدوات الإطفاء، لافتين إلى انتظارهم إعلان موعد الدفن لتوديعه إلى مثواه الأخير.

البحر الأعمى نهاية مأساوية المنوفية

