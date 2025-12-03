أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، في تمام التاسعة صباح اليوم، وفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مع انطلاق إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والمقرر إجراؤها اليوم وغدًا، الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب قيادات تنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وممثلي شركات المرافق.



وأكد أبوالنصر أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 117 مركزًا يضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها دون تأخير أو معوقات لاستقبال 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت بعد قرار الإلغاء وإعادة الإجراءات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تجري تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن لضمان انضباط وسهولة حركة الناخبين.



وأضاف المحافظ أن المحافظة أنهت استعداداتها خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لضمان جاهزية شاملة لهذا الاستحقاق، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع ربطها بالغرف الفرعية في المراكز والأحياء والمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية.



وأشار أبوالنصر إلى مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والتهوية والإضاءة وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية التصويت.



وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها طوال يومي التصويت، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء محافظة أسيوط.



وفي ختام تصريحاته، دعا أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن "المشاركة واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشددًا على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتقديم كل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.