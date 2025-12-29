

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة قنا، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، عقب الانتهاء من أعمال الفرز باللجان الفرعية وتجميع النتائج.

جاءت أعداد الأصوات على النحو التالي:

- حصل مصطفى محمود محمد مصطفى، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 40 ألفًا و33 صوتًا.

- حصل أحمد عبد السلام محمد مصطفى، وشهرته "أحمد عبد السلام الشيخ" مستقل، على 43 ألفًا و586 صوتًا.

- حصل سعودي صابر أحمد علي، مستقل على 37 ألفًا و870 صوتًا، بينما نال سعد إبراهيم حسن أبوزيد، وشهرته "سعد الخيام" مستقل، 37 ألفًا و267 صوتًا.

أكدت اللجنة العامة، أن أعمال الفرز والحصر تمت في أجواء من الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، مع استمرار الإجراءات المتبعة تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.