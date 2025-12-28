استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة منظومة المياه والصرف الصحي بالمحافظة والوقوف على نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور صلاح بيومي والدكتور أبو العباس عيسى نائبا رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأمل جميل مدير عام المتابعة والإعلام بالشركة، وعدد من قيادات الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو ملياري جنيه، وتشمل توسعات محطة مرشحة ساحل سليم والبداري بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعات محطة منفلوط بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء محطة مرشحة المعابدة الجديدة بمركز أبنوب بطاقة 31 ألف متر مكعب يوميًا، والانتهاء من توسعات محطة ديروط بطاقة 21.5 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية بطاقة 3200 متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى توسعات محطة أبوتيج بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين الضغوط وزيادة كميات المياه المنتجة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المحافظة تضع ملف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة أولوياتها لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد جابر شحاتة عن تقديره لدعم المحافظة، مؤكدًا أن مشروعات "حياة كريمة" تحظى بأولوية قصوى لدى وزارة الإسكان والشركة القابضة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وتسريع معدلات التنفيذ لضمان جاهزية المشروعات للتشغيل وخدمة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، واتفقا على استمرار التنسيق والمتابعة الدورية حتى الانتهاء الكامل من جميع المشروعات على أرض المحافظة.