إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق السخنة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "السخنة - القطامية"، وتم نقل المصابين بواسطة رجال الإسعاف إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق الإسعاف بالسويس بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق القطامية قبل بوابة الرسوم، وتم على الفور توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة وراء الحادث، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.

وانتقلت قوة من تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة وتحرير المحضر الرسمي بالواقعة.