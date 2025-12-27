إقبال لافت على لجان قنا مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب (فيديو

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر

بدأت، صباح اليوم السبت، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية "الرمل" بمحافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية، لحسم المقعد الثالث والأخير، بعد جولة انتخابية استثنائية تُجرى للمرة الثالثة في الدائرة ذاتها.

- إعادة التصويت للمرة الثالثة بعد إلغاء النتائج السابقة

وتأتي هذه الجولة عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى، وإعادة التصويت بالكامل، ثم إجراء جولة إعادة أولى أسفرت عن فوز مرشحين اثنين، لتبقى المنافسة محتدمة بين المرشحين حازم الريان (حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل) على المقعد الثالث المتبقي.

- 744 ألف ناخب و89 لجنة فرعية

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

- استعدادات مكثفة وغرف عمليات

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث كُلِّفت رئاسة حي شرق بتكثيف أعمال النظافة، وتحسين الإضاءة، وإزالة الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية، فضلًا عن تجهيز أماكن الاستراحة وتوفير كراسٍ متحركة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم.

كما جرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة مجريات التصويت والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

- محافظ الإسكندرية: تنسيق كامل لمتابعة الانتخابات

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، في حالة تأهب قصوى، مشددًا على أهمية خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني.