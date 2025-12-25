شهدت محافظة الشرقية حالة من الاحتفالات الواسعة بين المواطنين، عقب قبول الطعون المقدمة من عدد من المرشحين في دائرتي الزقازيق وبلبيس، وإعلان فوزهم رسميًا بعد إعادة فحص الإجراءات الانتخابية، في خطوة عكست إنصاف الدولة للمتضررين من مخالفات شابت العملية الانتخابية.

وأسفرت النتيجة الرسمية في الدائرة الأولى ومقرها الزقازيق والقنايات عن فوز كل من: لطفي شحاتة، محمد الصالحي، إيمان خضر، ومروة هاشم، بينما أعلنت الجهات المختصة فوز كل من: علي النقيطي، سحر عتمان، ورشيد عامر، في الدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس.

وكانت الجهات المختصة قد قررت قبول الطعون المقدمة من المرشحين، عقب تلقي شكاوى ومطالبات رسمية بشأن وجود مخالفات وتجاوزات أثرت على مجريات العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، وهو ما استدعى إعادة فحص الإجراءات وفق الأطر القانونية.

وخلال الفترة الماضية، أثار المرشحون جدلًا واسعًا بعد تأكيدهم تعرضهم لما وصفوه بـ مخالفات تمس نزاهة الانتخابات، مطالبين بفتح تحقيقات موسعة وإعادة النظر في النتائج المعلنة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد مراجعة التقارير والفحوصات، أعلنت النتائج النهائية التي أسفرت عن إنصاف المرشحين المتضررين وإعلان فوزهم رسميًا، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطبيق القانون، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد مراقبون أن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة بعدم تهاون الدولة مع أي مخالفات من شأنها المساس بإرادة الناخبين، وتؤكد التزام مؤسساتها بحماية المسار الديمقراطي والاستجابة لكافة الشكاوى وفق الإجراءات القانونية.