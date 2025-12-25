مرور القليوبية يعيد فتح الطريق الزراعي بطوخ بعد انقلاب سيارة موز

نجح رجال مرور القليوبية، في إعادة تسيير الحركة المرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام قرية دندنا التابعة لمركز طوخ، في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، عقب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بدائرة مركز طوخ، ما تسبب في تعطّل جزئي للحركة المرورية.

وانتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة دون إصابة قائدها أو أي من المواطنين المتواجدين بمحيط الواقعة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإزالة حمولة الموز من نهر الطريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، وتمت إعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات بشكل طبيعي، منعًا لحدوث تكدسات مرورية وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بالواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.