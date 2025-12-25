إعلان

رئيس جامعة أسوان عضوًا باللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية

كتب : إيهاب عمران

02:18 م 25/12/2025

أعلن الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس اللجنة القيادية العليا لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربائية (MEPCON)، عن اختيار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عضوًا باللجنة القيادية العليا للمؤتمر.

كما قررت اللجنة انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور فاروق إسماعيل أن اختيار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت يأتي في إطار دعم الهيكل التنظيمي للمؤتمر، وتعزيز المشاركة الأكاديمية من مختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي المتوقع في تبادل الخبرات ودعم مجالات البحث العلمي والتطوير.

ومن جانبه، وجّه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت الشكر إلى اللجنة القيادية العليا على هذه الثقة، مؤكدًا حرصه على التعاون المؤسسي الداعم للمجتمع الأكاديمي والبحث العلمي.

وأضاف نصرت: «يسعدني الانضمام إلى اللجنة القيادية العليا للمؤتمر، ونتطلع إلى العمل المشترك بما يسهم في دعم التوجهات العلمية وتبادل الخبرات، وفقًا للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته السادسة والعشرين، والتي استضافتها جامعة أسوان».

ويُعد مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية (MEPCON) من أبرز الفعاليات العلمية في مجال هندسة القوى الكهربائية على مستوى العالم، حيث يُعقد سنويًا بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر ودول المنطقة، إلى جانب عدد من دول العالم.

أسوان جامعة أسوان مؤتمر الشرق الأوسط الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

