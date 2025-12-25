ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة في حملة على الأسواق بالمنوفية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية موسعة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم بدائرة مركز الباجور، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للمواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتصدي لكافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين.

قاد الحملة جمال محمد ليلة مدير إدارة تموين الباجور، بمشاركة عبد الله سند مفتش التموين، وبالتنسيق مع محمد خالد نائب رئيس مجلس المدينة، وبمرافقة لجنة من الطب البيطري برئاسة الدكتور محمود ندا رئيس قسم المجازر والتفتيش، وبالاستعانة بقوة أمنية من مركز شرطة الباجور.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نحو 600 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 19096 لسنة 2025 جنح الباجور، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المدينة أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع الغذائية أو تعريض حياة المواطنين للخطر.