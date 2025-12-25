أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية المرحلة الثانية من مبادرة "نحو بيئة آمنة"، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز السلامة البيئية والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان داخل الحرم الجامعي ومحيطه المجتمعي.

تأتى المبادرة ضمن الخطة الشاملة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للحد من انتشار الكلاب الضالة داخل الحرم الجامعي، بما يحقق السلامة العامة، ويعكس الدور المجتمعي والبيئي لجامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة الجامعية وتعزيز خدمة المجتمع.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ المبادرة بكلية العلوم بمحرم بك، من خلال أساتذة كلية الطب البيطري وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني، ومفوضي جمعيات الرفق بالحيوان، إلى جانب عدد من طلاب كلية الطب البيطري.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود المغربي، عميد كلية الطب البيطري، إن فاعليات المبادرة شملت تطعيم الكلاب الحرة ضد مرض السعار، وإجراء عمليات التعقيم للذكور، إلى جانب حقن الاناث بموانع الحمل، بهدف الحد من انتشار الأمراض، والسيطرة على تكاثر الكلاب، وتحقيق التوازن البيئي، مع الالتزام بحقوق الحيوان ووفقًا للتوصيات الدولية المعتمدة.