استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمكتبه اليوم، الطالبة الفلسطينية ريتاج رياض جحا، الناجية الوحيدة من أسرتها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وذلك لإنهاء إجراءات انضمامها للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بعدما طلبت ولية أمر الطالبة من المحافظ امس التحاق البنت بأحد المعاهد الازهرية.

بدوره، استجاب المحافظ للطلب، وخلال اللقاء جرى تسجيل الطالبة إلكترونياً والتنسيق لإنهاء إجراءات الكشف الطبي الخاص بها فوراً.

ووجه محافظ القليوبية، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعاونه الدائم في تسهيل قبول الطلاب الفلسطينيين وتوفير الرعاية التعليمية لهم.

وخلال اللقاء تحدث المحافظ مع الطالبة ريتاج وقدم لها كافة سبل الدعم ، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها دائماً لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف المحافظ ان مصر وفلسطين نبض واحد، وأن الشعبين تجمعهما روابط دم وتاريخ لا تنفصم؛ فمصر ستظل دائماً السند والأمان لأشقائها، ترعى أبناءهم وتدعم صمودهم كواجب وطني وإنساني أصيل.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.