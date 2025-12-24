إعلان

القليوبية تطلق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:07 م 24/12/2025

محافظة القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة القليوبية، إطلاق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة في مختلف أنحاء المحافظة ودواوين العمل التابعة لها، بهدف تحسين وحماية المرأة في كافة المواقع والمجالات، وضمان التعامل مع الشكاوى بسرية تامة ومواجهة التمييز في جميع البيئات.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المنظومة الجديدة تستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالمرأة، وتشمل شكاوى التمييز أو عدم المساواة، ومشكلات بيئة العمل، وكذلك شكاوى العنف أو الإساءة اللفظية والمعنوية، بالإضافة إلى الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة داخل الجهة التابعة لها أو الخدمات المقدمة لها.

وأكد المحافظ، أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة وتقديم خدمات محترمة وإنسانية، مشيرًا إلى أن تقديم الشكاوى يتم من خلال مكاتب شئون المرأة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، أو عبر المركز التكنولوجي بديوان المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

وشدد المحافظ على أن المنظومة الجديدة تضمن للسيدات المتقدمات بالشكاوى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بسرية تامة بأقصى درجات الجدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القليوبية شكاوى المرأة دواوين العمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة