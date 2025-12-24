القليوبية تطلق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة

أعلنت محافظة القليوبية، إطلاق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة في مختلف أنحاء المحافظة ودواوين العمل التابعة لها، بهدف تحسين وحماية المرأة في كافة المواقع والمجالات، وضمان التعامل مع الشكاوى بسرية تامة ومواجهة التمييز في جميع البيئات.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المنظومة الجديدة تستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالمرأة، وتشمل شكاوى التمييز أو عدم المساواة، ومشكلات بيئة العمل، وكذلك شكاوى العنف أو الإساءة اللفظية والمعنوية، بالإضافة إلى الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة داخل الجهة التابعة لها أو الخدمات المقدمة لها.

وأكد المحافظ، أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة وتقديم خدمات محترمة وإنسانية، مشيرًا إلى أن تقديم الشكاوى يتم من خلال مكاتب شئون المرأة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، أو عبر المركز التكنولوجي بديوان المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

وشدد المحافظ على أن المنظومة الجديدة تضمن للسيدات المتقدمات بالشكاوى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بسرية تامة بأقصى درجات الجدية.