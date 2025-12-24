شيع المئات من أبناء قرية "معصرة صاوي" التابعة لمركز طامية بمحافظة المنوفية، قبل فجر اليوم الأربعاء، جثمان الطفل "زياد عصام أحمد" (15 عاماً)، الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه داخل قسم الحروق بمستشفى أبو الريش بالقاهرة، ليلحق بوالدته وضحايا حادث "سيارة الموت" بعد 6 أيام من الصراع مع الإصابة.

لم يكن "زياد" مجرد ضحية، بل كان بطلاً شهد له الجميع؛ ففي لحظة وقوع الحادث المرير على الطريق الإقليمي أثناء عودة العمال من جمع محصول الطماطم، نجح زياد في القفز من السيارة قبل اشتعالها، لكنه عندما شاهد النيران تلتهم والدته "منال"، لم يتردد لحظة، فاندفع نحو السيارة وسط الألسنة المشتعلة محاولاً سحبها وإنقاذها، إلا أن النيران نالت من جسده النحيل، ليقضي 6 أيام في العناية المركزة قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.

خلال مراسم التشييع، انهار والد زياد، بعد أن فقد زوجته وابنه الأكبر في حادث واحد، تاركين له طفلين صغيرين.

وخيّم الصمت والدموع على وجوه المشيعين الذين استذكروا كفاح الطفل الذي كان يخرج للعمل بجانب دراسته في الصف الثالث الإعدادي لمساعدة أسرته.

يعود الحادث الأليم إلى يوم الخميس الماضي، عندما ارتطمت سيارة "سوزوكي" كانت تحمل 12 شخصاً برصيف الطريق الإقليمي، مما أدى لانفجار أسطوانة غاز كانت بالسيارة، وأسفر الحادث عن تفحم جثامين 7 ضحايا في الحال، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين لا يزالون يتلقون العلاج.

