فريق طبي يحسم الجدل.. كيف ابتلعت مريضة 34 مسمارًا بكفر الشيح؟ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل فى محافظة كفر الشيخ، حول نجاح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام باستخراج 34 مسمارًا حديديًا من معدة مريضة دون تدخل جراحي عن طريق المنظار.

يأتي ذلك عقب صدور بيان من إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، تعلن فيه نجاح فريق طبي من وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى بإجراء ذلك الانجاز الطبي.

لعل أبرز حالات الجدل التي تسود بين رواد "الفيسبوك" وأبناء كفر الشيخ حول كيفية ابتلاع مريضة تلك المسامير وفقًا لندرة الواقعة نفسها ولعدم حدوثها مسبقًا بين الحالات التي تتردد على المستشفى التي تبتلع اجسامًا صلبة.

لكن الدكتور محمد الغول، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وعضو الفريق الطبي الذي نجح في استخراج المسامير حسم الجدل الدائر، وكشف عن تلك المريضة ووفق المعلومة المتداولة بين أفراد أسرتها المرافقين لها أكدوا أن ما حدث لها نتيجة شق نفسي دون دراية منها حول ما فعلته لكن الحالة نفسها تعد الأغرب من نوعها في حالات ابتلاع الأجسام الصلبة.

وأوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، أن الفريق الطبي خلال فحص الحالة واكتشاف الأجسام الصلبة في معدة المريضة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من خلال إجراء الأشعات الدقيقة انتاب الجميع الذهول ولم يتمكن أي منهم تصديق حدوثها لولا الأشعات والفحوصات التي أثبتت صحة الواقعة.

ولفت الدكتور مازن درويش، رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي ورئيس الفريق الطبي الذي أجرى الانجاز الطبي إلى إن الحالة وصلت تعاني من آلام حادة في البطن، مع خروج براز مدمم، ووفق ذلك اضطر الفريق الطبي في إجراء إشاعة فاكتشف الفريق مجموعة من المسامير مع بعضها.

وأوضح أن أي عضو في الفريق الطبي لم يستطيع تحديد تواجد المسامير هل كانت متواجدة في القولون أم في المعدة؟.. لكن بعد إجراء أشعة مقطعية على البطن والحوض تبين وجود المسامير في تجويف معدة المريضة، ووفق ذلك قرر الفريق الطبي إجراء عملية بالمنظار بشأن المريضة تلافيًا لإجراء جراحة، وبناء عليه نجح الفريق الطبي في استخراج المسامير بالمنظار.

وفي السياق، قال الدكتور حسين عبدالرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، إنه بعد رصد الحالة من قبل فريق مناظير الجهاز الهضمي جرى الاستعداد بشكل كامل من خلال تكوين الفريق الطبي الذي سيتعامل مع الحالة بينهم طبيبي تخدير، وطاقم تمريض، وأجرى التدخل بالمنظار تفاديًا للتدخل الجراحي، ووفق ذلك جرى وضع المريضة تحت الملاحظة الطبية، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها.

وأضاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أنه على مدار الساعات الماضية طالعت إدارة المستشفى، والفريق الطبي حالة الجدل الدائرة بخصوص الحالة من خلال دهشة واستغراب رواد السوشيال ميديا حل كيفية ابتلاع المريضة للمسامير بل وصل الأمر للتشكيك في الواقعة، وكيفية حدوثها ومع ذلك جرى توثيق إجراء العملية للمريضة باستخراج المسامير من معدتها من خلال تصوير مقاطع مرئية تثبت حقيقتها.

كانت إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، أعلنت نجاح فريق طبي في استخراج 34 مسمارًا حديديًا من معدة مريضة دون تدخل جراحي، وذلك من خلال استخدام منظار المعدة تحت قيادة وإشراف الدكتور حسين عبدالرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

يأتي ذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية المتقدمة داخل مستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وضم الفريق الطبي فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى العام الدكتور مازن درويش، رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي، والدكتور محمد الغول، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور أحمد عتمان، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور مدحت البيلي أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

وطاقم التخدير الدكتور إبراهيم عبدالمنعم، إستشاري التخدير، والدكتور أحمد مخيمر، أخصائي التخدير، وتمريض وحدة الجهاز الهضمي أمينة مصطفى، وسالي رمضان، ورحاب السعيد، وآيه مجدي، ومها الخولي.