نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الترم الأول لكلية الفنون التطبيقية

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:06 م 22/12/2025

تفقد طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بكلية الفنون التطبيقية، مؤكّدًا حرص إدارة الجامعة على سير العملية التعليمية والامتحانية بسلاسة وضمان تحقيق أفضل بيئة مناسبة للطلاب.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة أسامة ندا، عميد الكلية، ووكلاءها، حيث اطمأن عاشور على التزام الطلاب بضوابط أداء الامتحانات، وتوافر أعضاء هيئة التدريس للرد على أي استفسارات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة المتابعة الميدانية لضمان انتظام الامتحانات وفق الجداول المعلنة، والاستماع إلى ملاحظات الطلاب حول مستوى الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وعلى هامش الجولة، تفقد عاشور عددًا من الورش التعليمية والإنتاجية بالكلية، حيث اطلع على طرق تدريب الطلاب على استخدام الأدوات والخامات المختلفة، وتطوير مهاراتهم العملية لتنفيذ المشروعات الفنية المتنوعة، بما يسهم في صقل خبراتهم الفنية وتأهيلهم لسوق العمل.

القليوبية كلية الفنون التطبيقية امتحانات الفصل الدراسي الأول

