بالصور- محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة

كتب : أميرة يوسف

02:04 م 22/12/2025
تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، ميدانيًا أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة بامتداد شارع المدارس بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وأعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الرسمية للغات بمنطقة الشيخ زايد، إلى جانب متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات.

جاء ذلك بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، العميد عفت راغب، معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، واللواء إبراهيم أنور، رئيس حي ثالث بالإسماعيلية.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، والتي تُقام على مساحة 5973 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، وتضم 30 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى المعامل، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه.

ثم قام المحافظ ومرافقوه بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات، ووجه الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بمعاونة إدارة المدرسة في أعمال النظافة العامة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الرسمية للغات، والتي تُقام على مساحة 7114 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتضم 74 فصلًا دراسيًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمعامل ودورات المياه.

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال على بدء العملية التعليمية بالمدرستين مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري بعد توقفهما لسنوات، ما يسهم في خفض الكثافة الطلابية بالفصول ويخفف المعاناة عن أولياء الأمور.

وأشاد المحافظ بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي تم تنفيذها، مؤكدًا تأثيرها الإيجابي على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة.

الإسماعيلية المدرسة الفنية التجارية أكرم محمد جلال شارع المدارس

