أهالي "أبو شميس" بالشرقية يطالبون بالتدخل الفوري بسبب الكلاب الضالة

أطلق أهالي قرية أبو شميس التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الطب البيطري، بسبب انتشار الكلاب الضالة داخل القرية.

وأكد الأهالي أن الكلاب الضالة تسببت في إصابة عدد من المواطنين بإصابات خطيرة، فضلًا عن مهاجمتها للمواشي والأغنام، ما أدى إلى حالة من الخوف والرعب بين السكان، خاصة الأطفال والتلاميذ بالمدارس، في ظل تكرار الهجمات داخل شوارع القرية.

وأشار علاء الشبراوي، أحد الأهالي، إلى أن الكلاب قامت بمهاجمة بعضها البعض، الأمر الذي ينذر بمشكلة صحية وانتشار الأمراض، مطالبين بسرعة التدخل قبل وقوع ضحايا جدد.

وناشد أهالي القرية إدارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية سرعة النزول الميداني الفوري للتعامل مع الكلاب الضالة وعلاج المواشي المصابة، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

وأوضح الأهالي أنهم حرروا أكثر من محضر رسمي بمركز شرطة الحسينية لتوثيق تلك الوقائع، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن دون حل جذري.

واختتم الأهالي مناشدتهم مطالبين المسؤولين بسرعة التحرك ووضع حد للأزمة التي تهدد أمن وسلامة القرية بالكامل.