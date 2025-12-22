إعلان

تداول 15 ألف طن بضائع و627 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

11:12 ص 22/12/2025

رست 8 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وتم تداول 15 ألف طن بضائع، بالإضافة إلى 627 شاحنة و38 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و340 شاحنة و21 سيارة اليوم الاثنين، بينما بلغت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و287 شاحنة و17 سيارة.

استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن هي: "PELAGOS Express"، و"PRIEDG"، و"أمل"، فيما غادرت السفينة "بوسيدون اكسبريس". وخلال الـ24 ساعة الماضية، شهد الميناء مغادرة السفينتين "Alcudia Express" و"الحرية".

أما ميناء نويبع، فسجل تداول 1800 طن بضائع و176 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "الحسين" و"سينا"، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1300 راكب.

السويس موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا

