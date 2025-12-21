جامعة بنها الأهلية تنظم منتدى للابتكار وريادة الأعمال للطلاب والباحثين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن تنظيم منتدى الابتكار الجامعي "Innoventre 2026" تحت شعار "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، والمقرر انعقاده خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2026.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، أن المنتدى يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الداعمة للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، من خلال الربط بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وريادة الأعمال، ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للصناعة والمجتمع، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المنتدى يمثل منصة تفاعلية تجمع الطلاب والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي الصناعة والمستثمرين، حيث يتيح عرض مشاريع وأفكار ابتكارية قابلة للتنفيذ، وخضوعها لتقييم من لجان تحكيم تضم نخبة من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في المجال الصناعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشاركين في المنتدى سيحصلون على فرص مميزة، تشمل جوائز مالية، وإمكانية احتضان المشاريع الواعدة وتطويرها وتطبيقها داخل المصانع والشركات.

وأضاف أن محاور المنتدى تتضمن: التحول الصناعي والرقمي الذكي، والاستدامة والطاقة والبيئة، والتصنيع المحلي والابتكار الهندسي، إلى جانب الثقافة الصناعية والإبداع المجتمعي، والابتكار الاجتماعي والخدمات الرقمية.

وأوضح أن المشاركة في المنتدى متاحة لطلاب الجامعات والباحثين ورواد الأعمال وفرق الابتكار الطلابي، والمبتكرين من مختلف التخصصات، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال استمارة التقديم الرسمية، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقديم هو 31 ديسمبر الجاري.

ووجه رئيس الجامعة الدعوة لكافة الجامعات المصرية للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعكس نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين التعليم والبحث العلمي والصناعة وخدمة المجتمع.