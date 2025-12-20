المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب البرشا بملوي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قرى المواطنة وتنمية البنية التحتية الرياضية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لاستيعاب أكبر عدد من الشباب واستثمار طاقاتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة إلى محافظة المنيا لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية المختلفة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح الملعب القانوني بمركز شباب البرشا يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتهيئة بيئة آمنة ومطابقة للمواصفات تتيح للشباب ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب في مختلف المحافظات، بما يعزز دورها كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح اللواء عماد كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية داخل قرى المواطنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري على أسس متكاملة.

وأشار محافظ المنيا إلى أن تطوير مراكز الشباب في قرى المواطنة يمثل أولوية لدعم النشء والشباب، وتوفير متنفس رياضي وثقافي يسهم في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين الحضر والريف، والوصول بالخدمات الرياضية إلى جميع أبناء المحافظة دون تمييز.