مخزن العكرشة يتحول إلى رماد ويحصد أرواح شخصين.. ماذا جرى في الخانكة؟

شهدت منطقة العكرشة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق هائل في مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي المجاور للمسجد الكبير، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثالث.

تفاصيل الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بنشوب الحريق في المخزن، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مجهزة بعدد من سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى موقع الواقعة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران انتشرت بسرعة شديدة بسبب طبيعة المواد البلاستيكية المخزنة بالمكان، ما أدى إلى تفاقم الحريق قبل تمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه بالكامل.

أسفر الحادث عن وفاة كل من رامي عادل، 25 عامًا، وحسانين راضي عبد الغني، 70 عامًا، فيما أصيب أحمد محمد عبد الفتاح، 48 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

شهادات شهود العيان

أفاد شهود العيان بأن الحريق اندلع فجأة وارتفعت ألسنة اللهب بسرعة، مما تسبب في حالة من الذعر بين القاطنين بالمنطقة.

وقال أحد شهود العيان: "سمعنا صوت انفجار صغير ثم اندلعت النيران بسرعة، حاولنا إخلاء المخزن والأماكن المجاورة على الفور، وكانت رائحة البلاستيك محترقة تغطي المكان."

تحقيقات النيابة وإجراءات السلامة

تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق مع الشهود وجمع الأدلة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

كما تواصل الجهات المختصة فحص المخزن للتأكد من مدى التزامه باشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق.

تأثير الحادث على المنطقة

تسبب الحريق في حالة من الذعر بين سكان المنطقة المجاورة، فيما دفعت محافظة القليوبية إلى تكثيف دوريات المرور والمراقبة على المخازن القريبة لضمان تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق.