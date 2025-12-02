قرار قضائي جديد في قضية "طفل المنشار" بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل نظر قضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المنشار" إلى جلسة الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما عُثر على جثمان تلميذ بالمرحلة الإعدادية داخل شقة زميله بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بعد تعرضه للقتل والاعتداء ثم تقطيع الجثمان باستخدام منشار كهربائي. وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى الشقة واعتدى عليه بآلة حادة أنهت حياته، قبل أن يُقدم على تجزئة الجثمان وإخفاء أجزاء منه.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، تبين وجود دلائل تشير إلى وجود تخطيط مسبق لعملية التقطيع، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهم كان مُدركًا وواعيًا بكامل إرادته أثناء ارتكاب الجريمة. كما واصلت التحقيقات فحص دور عدد من أفراد أسرة المتهم لبيان مدى علمهم بما وقع أو محاولتهم التدخل للتستر عليه.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسة المقبلة سماع المرافعات ومراجعة المستندات قبل إصدار قرارها في القضية.