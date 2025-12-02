بعد أمريكا.. مصر تحتل المركز الثاني في سباق الوجهات المفضلة للألمان

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها كأكثر وجهة بعيدة يقصدها المسافرون من ألمانيا خلال صيف 2025، رغم انخفاض طفيف في أعداد المسافرين.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الاثنين، أنه جرى تسجيل 4.5 مليون مسافر من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في الرحلات العابرة للقارات خلال الموسم الصيفي. ويقلّ هذا الرقم بنسبة 1.4% عن صيف العام الماضي، وبنسبة 3.6% مقارنة بعام 2019.

وجاءت مصر في المركز الثاني بين الوجهات الأكثر شعبية خارج أوروبا، مسجّلة 1.4 مليون مسافر من ألمانيا، بزيادة بلغت 12.3% مقارنة بصيف 2024، و15% فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات أنّ 68.5 مليون مسافر غادروا المطارات الألمانية إلى الخارج بين أبريل وأكتوبر 2025، بزيادة 3 ملايين مسافر أو 4.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما ظل العدد أقل بـ2.8% من مستوى صيف 2019.

أما داخل أوروبا، فكانت الوجهات الأكثر إقبالًا من المسافرين الألمان: إسبانيا بـ10.5 مليون مسافر، تلتها تركيا بـ7.7 مليون، ثم إيطاليا بـ5.3 مليون، وجميعها سجلت نموًا سنويًا.

وفي المقابل، استمرت تراجعات حركة الطيران الداخلي في ألمانيا، إذ انخفض عدد الركاب إلى 5.3 مليون، بفارق 0.7% عن صيف 2024، وبانخفاض يصل إلى 45.1% مقارنة بعام 2019 بعد وقف العديد من الخطوط المحلية.

وارتفع إجمالي حركة الركاب في المطارات الألمانية الكبرى بنسبة 4.2% عن العام الماضي، لكنه بقي أدنى بـ10.2% من مستويات 2019.