3.3 مليون مواطن بسوهاج على موعد مع انتخابات البرلمان في 7 دوائر

أعلنت محافظة سوهاج، جاهزية عدد 550 مقر إنتخابي و 586 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال 3 مليون و375 ألف 700 ناخب ممن لهم حق التصويت في سوهاج بإنتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، في 7 دوائر انتخابية من إجمالي 8 دوائر بالمحافظة، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

وقد شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الإنتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم للعملية الإنتخابات .

وقال المحافظ أن المقار الإنتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى جاهزية غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، لافتا إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس خاصة كبار السن، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان .

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر .