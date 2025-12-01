مغلق منذ عقدين.. محافظ سوهاج يحيي مبنى "بناويط" الحكومي

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة بقرية "بناويط" التابعة لمركز المراغة، أسفرت عن حزمة من القرارات الفورية لتحسين الخدمات، أبرزها إعادة إحياء مبنى حكومي مغلق منذ عقدين، وإحالة أطباء للتحقيق، وتحديد موعد نهائي لتشغيل مشروع الصرف الصحي.



بدأ المحافظ جولته برصد مخالفات في وحدة طب الأسرة بالقرية، حيث تلاحظ غياب 3 أطباء، حيث أصدر توجيهًا فوريًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



كما كشفت الجولة عن وجود أثاث وفرش جديد مكدس بالمخازن دون استخدامه، وقد وجه "سراج" لجنة الحوكمة بمديرية الصحة بفحص الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن عدم الاستفادة من هذه الإمكانات.



وفي ملف الأصول غير المستغلة، تفقد المحافظ مبنى جمعية تنمية المجتمع التابع للشباب والرياضة، والمغلق منذ 20 عامًا، موجهًا بعرض تقرير فني عاجل لإعادة تشغيله أو طرحه كفرصة استثمارية.



وبالتوازي، كلّف مديرية الشباب والرياضة بإعداد دراسة لإعادة تأهيل مركز شباب القرية لاكتشاف المواهب.



شملت القرارات الخدمية، تحديد يوم 30 مارس من العام المقبل كموعد إلزامي ونهائي لتشغيل محطة صرف صحي "بناويط" ودخولها الخدمة.

وفي قطاع الري، وجه المحافظ بتطهير ترعة "الكراعي" فورًا بعد رصده مخلفات تعيق حركة المياه، وهو ما بدأت مديرية الري في تنفيذه بالتزامن مع الجولة، كما شدد على سرعة استكمال رصف طريق القرية بالتنسيق مع هيئة الطرق.



واختتم المحافظ جولته، التي شملت أيضًا تفقد مجمع المدارس والمركز التكنولوجي، بلقاء مفتوح مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة لفرض الانضباط وتحسين جودة الحياة.