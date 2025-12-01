بالصور.. تطعيم 90% من الأطفال في حملة ضد الحصبة بأسوان

تتواصل فعاليات حملة التطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألماني، التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتهدف الحملة إلى تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 12 عامًا على مستوى المحافظة، وتستمر حتى يوم 4 ديسمبر.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة نجحت في تطعيم 509 آلاف و220 طفلًا بنسبة 90% من المستهدفين، من بينهم 5 آلاف طفل أجنبي ووافد.

وأضاف "أبو المجد" أن الحملة تستهدف تطعيم 566 ألف و809 طفل على مستوى المحافظة، وذلك عبر 504 فريق طبي متحرك، بالإضافة إلى فرق مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأشار "أبو المجد" إلى تقديره الكبير لدور الدكتورة وفاء عيد، مسؤولة التطعيمات، والأستاذ أحمد عاطف، مراقب عام التطعيمات، لما بذلاه من جهد في الإعداد والتنفيذ والإشراف على الحملة.