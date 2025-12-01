إعلان

بالصور.. تطعيم 90% من الأطفال في حملة ضد الحصبة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

01:42 م 01/12/2025
    تطعيم طفل ضد الحصبة فى منطقة صحراوية
    تطعيم طفلة بأسوان ضد الحصبة
    تطعيم الأطفال
    تطعيم طفلة ضد الحصبة
    فرق التطعيمات فى أماكن جبلية
    فرق متنقلة للتطعيم ضد الحصبة بأسوان
    عيادات متنقلة للتطعيم ضد الحصبة
    تطعيم أطفال أسوان ضد الحصبة

تتواصل فعاليات حملة التطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألماني، التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتهدف الحملة إلى تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 12 عامًا على مستوى المحافظة، وتستمر حتى يوم 4 ديسمبر.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة نجحت في تطعيم 509 آلاف و220 طفلًا بنسبة 90% من المستهدفين، من بينهم 5 آلاف طفل أجنبي ووافد.

وأضاف "أبو المجد" أن الحملة تستهدف تطعيم 566 ألف و809 طفل على مستوى المحافظة، وذلك عبر 504 فريق طبي متحرك، بالإضافة إلى فرق مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأشار "أبو المجد" إلى تقديره الكبير لدور الدكتورة وفاء عيد، مسؤولة التطعيمات، والأستاذ أحمد عاطف، مراقب عام التطعيمات، لما بذلاه من جهد في الإعداد والتنفيذ والإشراف على الحملة.

تطعيم الأطفال حملة ضد الحصبة أسوان

