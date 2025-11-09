الشرقية- ياسمين عزت:



تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة، في خطوات سريعة لاتخاذ إجراءات الحماية لـ 3 أطفال أشقاء، متروكين في شوارع الزقازيق والمناطق الزراعية دون مأوى أو عائل لهم، فيما يتردد بين الأهالي بالمنطقة أنهم مجهولين النسب.



تعود تفاصيل الواقعة في محافظة الشرقية تحديدا الزقازيق ، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر 3 من الأطفال الصغار يعيشون في الشارع في أرض زراعية على أطراف الزقازيق، في مشهد أثار حالة واسعة من التعاطف والغضب بين الأهالي.



وتبين أن الأطفال يعيشون مع والدتهم البالغة من العمر نحو 19 عامًا، والتي أكدت في حديث لها أنها فقدت أسرتها إذ توفيت والدتها في طفولتها، فيما يقضي والدها عقوبة السجن.

وأوضحت الأم أنها أنجبت 3 أطفال من شخص واحد كانت متزوجة منه بعقد عرفي، لكنه سرق العقد منها ورفض الاعتراف بالأطفال ثم فرّ هاربًا خارج المحافظة "بحسب روايتها".



أكدت الأم أنها لا تملك مأوى سوى الشارع، وتضطر إلى ترك أطفالها داخل الأرض الزراعية أثناء خروجها للتسوّل من أجل توفير الطعام، مشيرة إلى أنها تنام معهم ليلًا برفقة شقيقيها المصابين باضطرابات نفسية، وابنة خالها، وسط ظروف إنسانية لا تليق آدميا.



وأكدت أن أطفالها غير مقيدين رسميًا ولا يملكون شهادات ميلاد بعد رفض والدهم الاعتراف بهم، ما جعلهم محرومين من التعليم والرعاية الصحية. لكنها كانت ترفض وبشدة التواصل مع الجهات المعنية للتصرف بشأن حالتها وصغارها.



وناشد الأهالي الجهات المعنية وقت تداول الفيديو، وعلى رأسها مديرية أمن الشرقية ومحافظة الشرقية ووزارة التضامن الاجتماعي ونجدة الطفل، سرعة التدخل لإنقاذ الأطفال من حياة الشارع، وإيداعهم بدار رعاية توفر لهم الأمان والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة لهم.



وأعلن القومي للطفولة والأمومة أنه تابع من خلال الإدارة العامة لحماية الطفل، واقعة ترك 3 أطفال أشقاء من قبل والدتهم في أحد شوارع بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا فيديو مؤثر يوثق ترك الأطفال بمفردهم في الشارع دون حماية ويبدو عليهم علامات الأعمال والجوع ومظهر غير آدمي.



وأصدر المجلس بيانا يشير إلى تحرك فوري بتوجيهات الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأشار البيان إلى إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب.



وأوضحت السنباطي، أنه تم التحرك الميداني العاجل من قبل وحدة حماية الطفل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص، ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.



من جانبه، صرح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه في ضوء نتائج المتابعة الميدانية والتحريات، وبعد التأكد من عدم وجود عائل مؤتمن أو شخص موثوق يمكن تسليم الأطفال إليه، فقد أوصى المجلس بإيداع الأطفال إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لا سيّما بعد ما أظهرته مقاطع الفيديو من تعرضهم للشارع لفترة طويلة دون مأوى أو رعاية.



وأضاف أنه عقب استقرار حالتهم الصحية، وبموجب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، سيتم إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوصية الإدارة العامة لنجدة الطفل.، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة لقيد الأطفال في سجلات المواليد باسم والدتهم المعلومة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن حماية هويتهم وصون حقوقهم القانونية.



وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تُعدّ تعريضًا للأطفال للخطر وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.



أشار إلى أن المجلس يواصل متابعة الحالة لضمان توفير جميع سبل الرعاية والحماية للأطفال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق أفضل مصلحة لهم، التزامًا بالدور الوطني والإنساني الذي يضطلع به المجلس في حماية الطفولة بجمهورية مصر العربية.



وثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام، في سرعة إنقاذ الأطفال من حالة الخطر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقهم.



توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق على سرعة استجابتهما وتعاونهما الفعّال، وإلى وزارة التضامن الاجتماعي على سرعة التنسيق لإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية المناسبة، بما يجسّد تكامل الجهود الوطنية لحماية الطفولة في مصر.