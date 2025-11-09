محافظ الوادي الجديد ومفتي الجمهورية يتفقدان مجمع المصالح الحكومية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، يرافقهما الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لعقد لقاءٍ توعوي مع شباب الجامعات.

من جانبه، أهدى المحافظ درع المحافظة لفضيلة المفتي؛ تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة وجهود دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الفكر الوسطي وتعاليم الإسلام السمحة، وتعزيز التوعية المجتمعية والدينية لدى الشباب في مواجهة الفكر المتطرف.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد استقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، في مستهل زيارته الأولى للمحافظة بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية.

وأعرب فضيلة المفتي عن سعادته بزيارته الأولى للمحافظة، مثمنًا ما تشهده من تطور عمراني وتنموي، ومؤكدًا على دور التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في تعزيز الوعي الديني والفكري وترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية، حيث من المقرر أن تتضمن الزيارة عقد لقاءًا توعويًا بحضور شباب الجامعات.