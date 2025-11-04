قناة السويس تنفي احتجاز الناقلة "DIGNITY".. تفاصيل الواقعة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة جملة وتفصيلاً حول احتجازها للناقلة "DIGNITY" بغاطس ميناء السويس البحري.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي "عدم صلتها" بالنزاع القائم، موضحة أن الأمر لا يعدو كونه نزاعاً قضائياً تجارياً بين التوكيل الملاحي "سفنكس" والشركة المالكة للناقلة.

أوضحت هيئة قناة السويس، أن التحفظ على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري جاء نتيجة "عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي".

وترتب على هذا النزاع صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ القضائي على الناقلة لحين سداد المستحقات كاملة.

في ختام بيانها، أهابت هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبة والتشكيك، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.