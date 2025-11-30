صرخة أم تفضح الجار.. القبض على عاطل هتك عرض طفل بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل، متهم بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، في واقعة شهدتها منطقة "بهتيم" بمدينة شبرا الخيمة، وكشفتها صرخات استغاثة والدة المجني عليه.



اختفاء وصرخة استغاثة



بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من المواطنة "ع. ع. م" (40 سنة - صاحبة محل بقالة)، بتعرض نجلها الطفل "ع. أ. ش" (6 سنوات) للاعتداء الجنسي على يد جارهم.



كشفت التحريات أن الطفل كان يلهو أمام محل والدته قبل أن يختفي فجأة عن الأنظار.



خلال رحلة بحث الأم وسؤالها للجيران، أرشدها أحدهم إلى رؤية الصغير يدخل عقارًا مجاورًا يقطنه المتهم "ف. م. خ" (22 سنة - عاطل).



ضبط واعتراف



هرولت الأم إلى الشقة المشار إليها، لتُصدم برؤية ابنها رفقة المتهم في وضع مريب، ما دفعها لإطلاق صرخات استغاثة جمعت أهالي المنطقة، الذين ضبطوا المتهم وتعدوا عليه بالضرب قبل وصول قوات الشرطة وتسليمه لهم.



بمواجهة المتهم أمام ضباط المباحث، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة. وحُرِّر محضر رسمي بذلك، فيما قررت جهات التحقيق إحالة الطفل إلى مصلحة الطب الشرعي عبر مستشفى ناصر العام لتوقيع الكشف الطبي وتحديد حجم الإصابات.