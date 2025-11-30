سيطرت حالة من الارتياح بين الكثير من السياسيين وكذلك بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب ، عقب أحكام المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من اليوم الأحد، والتي قضت بإلغاء نتائج الانتخابات في العديد من الدوائر في المحافظات التي عقدت بها الانتخابات.

وقضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج الانتخابات في 5 دوائر انتخابية وهي: الدائرة الأولى بندر ومركز المنيا، والدائرة الثالثة بني مزار ومغاغة والعدوة، والدائرة الرابعة أبو قرقاص ، والدائرة الخامسة بندر ومركز ملوي ، والدائرة السادسة ديرمواس، وإحالة دائرة سمالوط إلى محكمة النقض.

وقال حاتم رسلان، رئيس لجنة حزب الوفد بالمنيا وسكرتير عام مساعد الحزب، إن العملية الانتخابية شهدت ما وصفه بـ"ظاهرة المال السياسي"، بالإضافة إلى غياب الشفافية في استلام محاضر الفرز والعديد من المخالفات التي أضرت بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن إلغاء نتائج نحو 47 دائرة يعد رقمًا كبيرًا ومخيفًا في مثل هذه العملية، لكنه يعكس حرص الدولة على ضمان نتائج حقيقية تستند إلى إرادة الشعب وتخضع لمراقبة قضائية صارمة.

وأضاف رسلان في بث مباشر مع "مصراوي" أن هذه النتائج والأحكام قد تؤثر على نتائج القائمة الوطنية أيضًا، مشيرًا إلى وجود أصوات سياسية تطالب بإلغاء جميع الانتخابات، سواء الفردية أو القائمة، لضمان أن تكون النتائج مرضية للشعب، باعتباره الأساس الحقيقي للعملية الانتخابية، ولضمان أن يكون المجلس نابعًا من ضمير الأمة.

وأكد سكرتير الحزب أن الشفافية تعتبر من أهم ركائز العملية الانتخابية، لكنها غابت في كثير من الأحيان، وهو ما أثار استياء الغالبية العظمى من المرشحين لعدم تسليم محاضر الفرز لهم. ورغم ذلك، أعرب الجميع عن ارتياحهم بعد الأحكام الأخيرة، معتبرين أن هناك ضمانات قضائية حقيقية، مقدمًا الشكر للرئيس على متابعة الأمر وإصداره بيانًا هامًا حاز على استحسان الشعب.