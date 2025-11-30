إعلان

الإنقاذ النهري بالمنوفية يبدأ تمشيط بحر سنتريس بحثًا عن شاب قفز في المياه

كتب : أحمد الباهي

11:34 ص 30/11/2025

الإنقاذ النهري-أرشيفية

تلقى مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بقفز شاب في المياه من أعلى كوبري سنتريس، واختفاء جسده بعد لحظات من سقوطه.

بدأت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية أعمال التمشيط في محيط الكوبري للبحث عن الشاب، وسط حالة استنفار من فرق الغواصين.

وأكد شهود عيان لموقع مصراوي أن الشاب من قرية القنطرين، ووصل صباح اليوم إلى الكوبري قبل أن يشاهدوه يقفز مباشرة في المياه، ثم اختفى عن الأنظار.

وتواصل قوات الإنقاذ أعمال البحث في المنطقة حتى العثور على الجثمان.

