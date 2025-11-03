محافظ أسيوط لـ"مصراوي": الأكشاك مشروع رزق منظم للشباب وليست عشوائية

حوار - محمود عجمي:



أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأكشاك المنتشرة في المحافظة ليست عشوائية كما يظن البعض، بل تمثل مشروع رزق منظم يهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مشروعة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في تطبيق نظام رقابي ذكي لضبط المخالفات ومنع التحايل.

وفيما يلي نص الحوار:

- هناك انتقادات من بعض المواطنين حول انتشار الأكشاك في محافظة أسيوط، كيف تردون على ذلك؟

المحافظ: بالفعل، هناك من يرى أن الأكشاك كثرت بشكل غير مريح، لكن الهدف الأساسي منها هو فتح باب رزق شريف للشباب بطريقة قانونية ومحترمة. الأكشاك ليست منشآت عشوائية، وإنما وسيلة منظمة لدعم المواطنين اقتصاديًا ضمن منظومة خاضعة للرقابة.

- وما هي آلية الحصول على الكشك؟ وهل هناك رقابة على استخدامها؟

المحافظ: المواطن يتقدم بطلب للحصول على كشك بسعر رمزي في موقع محدد، وتُمنح له الرخصة بعد استيفاء الشروط. لكن للأسف، بعض الأشخاص استغلوا هذا النظام وبدأوا في تأجير الأكشاك بمبالغ مرتفعة أو التحايل للحصول على أكثر من كشك، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المحافظة.

- ما الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة هذه التجاوزات؟

المحافظ: بدأنا في تطبيق نظام "QR Code" على كل كشك، لتحديد النشاط وصاحب الرخصة بدقة، مما يمنع أي تلاعب أو استغلال. وأي مخالفة، سواء في المساحة أو تأجير الكشك للغير، تؤدي إلى سحب الترخيص فورًا. هذا النظام يحقق الشفافية والانضباط الكامل.

- هل هناك تطوير في شكل الأكشاك أو نماذج جديدة؟



المحافظ: نعم، تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على تصميم أكشاك متنقلة على مركبات "تروسيكل"، مزودة برقم وكود ورخصة تشغيل. هذه الأكشاك متعددة الاستخدامات — مثل بيع العصائر، والخضار، والمأكولات الخفيفة — وتعمل وفق خط سير مرخص دون تعطيل حركة المرور.

- وهل تتوافر تسهيلات للشباب للحصول على الأكشاك المتنقلة؟

المحافظ: بالتأكيد، يمكن للشباب الحصول على التروسيكل بنظام التقسيط عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبسعر أقل من الكشك الثابت. هذا النموذج يوفر فرص عمل حقيقية ويعزز المظهر الحضاري للمدينة.

- وماذا عن الأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام؟

المحافظ: نواصل حملات إزالة الأكشاك العشوائية التي تؤثر سلبًا على الهوية البصرية. هدفنا أن تكون الأكشاك وسيلة لخدمة المواطنين وتنمية الدخل، لا مصدرًا للتلوث البصري أو الإزعاج.

- هل هناك مشروعات أخرى لدعم التمكين الاقتصادي في المحافظة؟

المحافظ: نعم، نتعاون مع هيئات ووزارات مختلفة، منها هيئة التنمية الزراعية التي توفر منافذ بيع للجرارات والمعدات الزراعية بأسعار مخفضة وبنظام التقسيط لدعم الفلاحين. كما نعمل مع الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء صوب زراعية ومزارع سمكية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

- وهل هناك دعم للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية؟

المحافظ: بالفعل، أنشأنا منافذ عرض مجانية تحت كوبري الأزهر مخصصة للجمعيات التي تضم أسرًا منتجة، لعرض وتسويق منتجاتهم دون مقابل. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديًا ودعم مشاركتهم المجتمعية في تحقيق التنمية.