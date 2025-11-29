لمدة 4 ساعات.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في طور سيناء غدًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الأحد، عن 12 منطقة لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أن فصل التيار الكهربائي سيستمر لمدة 4 ساعات، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً، وتشمل المناطق التالية: مبنى قطاع الكهرباء، المناطق التجارية، الإذاعة، مديرية التربية والتعليم، الـ172 وحدة دبش، مطعم أبو علي، محلات الطفل اليتيم، جيركو، اللوكس، الجمعية الاستهلاكية، مركز شباب الساحل، الهلال الأحمر، بالإضافة إلى المحلات والأفران والمدارس بهذه المناطق.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.