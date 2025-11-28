إعلان

إصابة شابين في تصادم مركبتين شمال المنيا

كتب : جمال محمد

02:21 م 28/11/2025

سيارات الإسعاف

المنيا - جمال محمد:

أصيب شابان بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر تصادم مركبتين بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث بين تروسيكل ودراجة بخارية بأحد الطرق الفرعية بمركز العدوة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الشابين بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.

مديرية أمن المنيا مركز العدوة تصادم مركبتين النيابة العامة مستشفى العدوة المركزي

