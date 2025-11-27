إعلان

الوادي الجديد تستضيف مهرجان الرياضات التراثية

كتب : محمد الباريسي

11:35 ص 27/11/2025

نادي الهجن والفروسية بالوادي الجديد

أعلن محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تجهيز نادي الفروسية والهجن شمال مدينة الخارجة لاستقبال واستضافة مهرجان الرياضات التراثية شهر ديسمبر المقبل.

أكد فكري، أنه جرى رفع كفاءة محيط النادي وتوفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإقامة المشاركين، ومراجعة جاهزية مضمار السباق، والتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية؛ لإنهاء الاشتراطات المطلوبة لتجهيز ميدان الرماية، وتجهيز القرية التراثية الملحقة بالنادي؛ لاستضافة جزء من الفعاليات التي تشمل بطولات ومباريات بعدد من الألعاب الرياضية المستحدثة.

وأضاف فكري، أنه جرى تنفيذ مبادرة اللياقة البدنية للفتاة والمرأة تحت شعار " لياقة المصريين"، بواقع يومين من كل أسبوع الأربعاء والأثنين، بمركزي التنمية الشبابية بالخارجة والفتح بالداخلة ، من سن ١٨ سنة فأكثر، حيث يجري التدريب علي العديد من الأنشطة النسائية منها " العروض الرياضية -كرة اليد- كرة الطائرة - الكاراتيه -تنس الطاولة - اللياقة البدنية والتخسيس" وذلك تحت إشراف مدربات متخصصات .

الوادي الجديد مهرجان الرياضات التراثية مديرية الشباب والرياضة

