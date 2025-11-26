إعلان

حريق محدود أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بشبين القناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:06 م 26/11/2025

قوات الحماية المدنية

اندلع حريق محدود أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بمحيط مستشفى الشاملة بمدينة شبين القناطر، اليوم، نتيجة اشتعال مخلفات وأوراق قديمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة عليه سريعًا دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق، فانتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للمبانى المجاورة.

وتبين أن النيران اشتعلت في كمية من المخلفات والأوراق أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي، قبل أن تتم السيطرة عليها بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، كما كلفت أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وبيان سبب اندلاعه.

قوات الحماية المدنية حريق عيادة التأمين الصحي شبين القناطر

