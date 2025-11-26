انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي بدائرة أجا في الدقهلية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالداخل في انتخابات مجلس النواب 2025.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 370,311 ناخبًا وناخبة، فيما حضر للإدلاء بأصواتهم 108,847 ناخبًا.

وسجلت اللجنة 5,814 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 103,033 صوتًا.

أعلى 4 مرشحين وفق الحصر العددي (أصوات الداخل فقط)

عبده مأمون محمد علي (عبده مأمون) – 35,999 صوتًا

خالد محمد عبدالقادر عوف (خالد عوف) – 26,186 صوتًا

أحمد عبدالفتاح المتولي دياب (أحمد دياب) – 21,034 صوتًا

وائل حافظ محمود الجندي (وائل الجندي) – 20,971 صوتًا.

وأكد رئيس اللجنة أن إعلان خوض المرشحين لجولة الإعادة مرهون بإضافة أصوات المصريين في الخارج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى احتمال تغير الترتيب النهائي بناءً على تلك الأصوات.