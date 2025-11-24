توافد مسائي للناخبين على لجان منيا القمح (صور)
كتب : مصراوي
الشرقية - ياسمين عزت:
شهدت لجان الاقتراع بمركز منيا القمح، في بداية الفترة المسائية من اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، استمرارًا لتوافد المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الانضباط.
وواصل أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في فترتها الثانية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
وأكد "عامر" حرصه على متابعة تيسير دخول الناخبين والتأكد من جاهزية اللجان، مشددًا على توفير كل سُبل الدعم والراحة لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة ومنظمة.