توافد مسائي للناخبين على لجان منيا القمح (صور)

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

مأساة الـ 21 يومًا.. مصرع 8 من شباب الفيوم بحادث مروع في السعودية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت لجان الاقتراع بمركز منيا القمح، في بداية الفترة المسائية من اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، استمرارًا لتوافد المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الانضباط.

وواصل أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في فترتها الثانية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأكد "عامر" حرصه على متابعة تيسير دخول الناخبين والتأكد من جاهزية اللجان، مشددًا على توفير كل سُبل الدعم والراحة لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة ومنظمة.