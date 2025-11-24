محافظ سوهاج يترأس الاجتماع التنسيقي لتدريب مواجهة الكوارث

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج تحت اسم "صقر 159"، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة وأجهزة المحافظة المختلفة، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.

حضر الاجتماع اللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، وممثلو مديرية أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرو المديريات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي الهلال الأحمر ومديري إدارات الحماية المدنية والمرور ومديري الأزمات بالديوان العام والوحدات المحلية المختلفة.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالتدريب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، مشيرًا إلى أن مثل هذه التدريبات العملية ترفع الكفاءة الفنية والجاهزية لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية، مع الاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي أي ملاحظات من التدريبات السابقة.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 159"، والتأكيد على جاهزية كافة الجهات المشاركة، ومراجعة تقارير الأجهزة التنفيذية، وبيان مدى استعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث، والإمكانات المتاحة وكيفية استغلالها الأمثل لإدارة الأزمة، مع تلقين جميع القائمين على تنفيذ المشروع التعبوي بواجباتهم ومسارات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة.