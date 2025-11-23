خرطوش طائش.. إصابة في مشاجرة بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أصيبت سيدة بطلق ناري عن طريق الخطأ، وذلك حينما تصادف مرورها بموقع مشاجرة اندلعت بمنطقة "سيدي عبد القادر" بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم أول المنصورة عن وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية ووجود مصابة.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين استخدام أحد طرفي المشاجرة لسلاح ناري "فرد خرطوش"، مما أسفر عن إصابة المجني عليها "ست أبوها عبد الحميد" (40 عامًا) - المقيمة بقرية "ديمشلت" مركز دكرنس - برش خرطوش في الصدر والساعد الأيمن.

تم نقل المصابة فورًا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.