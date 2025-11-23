تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا لاستقبال نصف مليون ناخب في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الانتهاء من تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 544 ألف و15 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها بداية من غدٱ في 24 و 25 من نوفمبر الجاري.

وأكد المحافظ، خلال متابعته عملية تجهيز اللجان، أن جميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، حبث نفّذت المحافظة خطة متكاملة شاركت فيها جميع المديريات والهيئات المعنية لضمان تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإيجابية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.