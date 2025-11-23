إعلان

تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا لاستقبال نصف مليون ناخب في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:57 م 23/11/2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الانتهاء من تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 544 ألف و15 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها بداية من غدٱ في 24 و 25 من نوفمبر الجاري.

وأكد المحافظ، خلال متابعته عملية تجهيز اللجان، أن جميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، حبث نفّذت المحافظة خطة متكاملة شاركت فيها جميع المديريات والهيئات المعنية لضمان تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإيجابية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب محب حبشي بورسعيد انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد